Blaulicht : Mit 1,4 Promille: Autofahrer überschlagt sich an der Mosel

Mit 1,4 Promille: Autofahrer überschlagt sich an der Mosel

Mit einem Alkoholpegel von 1,4 Promille hat sich ein 27-Jähriger bei Osann-Monzel überschlagen. Sein Auto erlitt einen Totalschaden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ein 27-Jähriger hat sich am frühen Freitagmorgen bei Osann-Monzel mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach dem Unfall wurde festgestellt, dass der Mann 1,4 Promille hatte. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 3:05 Uhr in der Nacht. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Ford Focus, in dem er alleine saß, von Wittlich in Richtung Bernkastel-Kues.