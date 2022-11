Unfall auf der K53 : Zusammenstoß bei Osann-Monzel: Vier Menschen teilweise in Autos eingeklemmt (Fotos/Video)

Zusammenstoß bei Osann-Monzel: Vier Menschen teilweise in Autos eingeklemmt (Fotos/Video)

Osann-Monzel Ein Verletzter, Straßensperrung und Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der K53 bei Osann-Monzel ereignet hat. Beteiligt waren zwei Autos und vier Menschen, die teilweise aus ihren Fahrzeugen befreit werden mussten.

Auf der K53 hat sich am Sonntag gegen 20.20 Uhr in Höhe der Ortslage Osann-Monzel ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt. Der Unfallverursacher missachtete dabei die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeugs, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Verkehrsunfall kam eines der Fahrzeuge auf der Fahrzeugseite zum Liegen, sodass die eingeklemmten Personen durch die Feuerwehr gerettet werden mussten. Insgesamt waren vier Menschen an dem Unfall beteiligt, wovon zwei laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht wurden.