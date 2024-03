Polizei warnt Hundehalter findet Hackfleischbällchen mit verdächtiger Substanz in Osburg

Osburg · Erschreckender Fund in Osburg: Ein Hundehalter hat am Wochenende Hackfleischbällchen gefunden, in denen sich eine weiße Substanz befand. An welcher Stelle er sie gefunden hat und an wen sich Zeugen wenden können.

11.03.2024 , 09:31 Uhr

In der Freizeitanlage "Schornstein" in Osburg wurden Hackbällchen mit einer verdächtigen Substanz gefunden. Foto: Polizei Trier