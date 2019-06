Polizei : Unbekannter fährt in Gartenmauer und flüchtet

Unbekannter fährt in Gartenmauer und flüchtet

Osburg Bereits zwischen Dienstag, 18. Juni, auf Donnerstag, 20. Juni, ist ein Unbekannter in Osburg in eine Gartenmauer gefahren. Nach dem Unfall flüchtete er, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Gartenmauer und Zaun eines Grundstückes in der Waldracher Straße/Walzburgstraße in Osburg bei dem Unfall stark beschädigt. Von dem Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur.