Trierer Tankstelle im Visier Bewaffneter Überfall auf Blaue Lagune an der Ostallee

Update | Trier · Ein Mann hat am Sonntag die Tankstelle in der Trierer Ostallee überfallen. Er forderte Geld und Zigaretten – so wie ein Räuber am selben Tag in einer Tankstelle in der Eifel.

18.03.2024 , 16:18 Uhr

Die Aral-Tankstelle in der Trierer Ostallee. Foto: Friedemann Vetter