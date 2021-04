Blaulicht : Brand in Heizungskeller

Foto: Fritz-Peter Linden

Manderscheid Am Ostermontag hat es im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in Manderscheid gebrannt. Zwei Bewohner mussten zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei kam es wahrscheinlich durch einen Defekt der Heizungsanlage gegen 14.35 Uhr zu dem Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angabe der Feuerwehr ist das Haus weiterhin bewohnbar.