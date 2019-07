Paarstreit : Wollte Mann in Oberbillig seine Partnerin im Streit überfahren? - Polizei sucht Zeugen

Wollte Mann in Oberbillig seine Partnerin im Streit überfahren? - Polizei sucht Zeugen

Konz/Oberbillig Bei einem heftigen Streit zwischen einem Liebespaar, fühlt sich die junge Frau so von ihrem Freund bedroht, dass sie das Auto verlässt und in Richtung Oberbillig flüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

(red) Die junge Frau aus der Verbandsgemeinde Konz war am Dienstag 2. Juli, gegen 13 Uhr gemeinsam mit ihrem Freund in einem Audi A 8, Farbe Grau, auf einem asphaltiertem Wirtschaftsweg im Bereich der Oberbilliger Grillhütte unterwegs, als beide Streit bekamen. Die junge Frau verließ den Wagen ihres Freundes und ging zu Fuß in Richtung Oberbillig. Wie sie der Polizei mitteilte, versuchte ihr Freund sie mit dem Wagen umzufahren. Ihren Angaben zufolge konnte sie nur durch einen Sprung nach rechts und anschließender Flucht auf ein Feld Schlimmeres verhindern.