Polizei : Pärchen klaut vier Tragetaschen am Trierer Hauptbahnhof

Trier Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Donnerstagabend.

Zu einem Diebstahl ist es am späten Donnerstagabend am Bahnhof gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine ältere Frau gegen 23.40 Uhr am Bussteig vier Tragetaschen abgestellt. Darin befanden sich Pfand, Lebensmittel und ein Mobiltelefon samt Ladekabel. Sie ließ die Taschen kurzzeitig unbeaufsichtigt an einer Haltestelle des mittleren Bussteigs stehen, während sie auf einem anderen Steig nach einer weiteren Busverbindung schaute. Diese Zeit nutzten zwei bislang unbekannte Täter, um die Taschen zu mitzunehmen. Die Täter, ein Mann und eine Frau, gingen dabei von den Bahngleisen aus zu den Taschen und nahmen diese ohne zu zögern mit. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Alleencenter. Ein aufmerksamer Taxifahrer beobachtete die beiden. Sie sollen etwas 25 bis 30 Jahre alt sein. Der Mann sei etwas kräftiger und habe eine rote Hose getragen. Da zu diesem Zeitpunkt mehrere Busse in die Haltestellen einfuhren, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.