Panisches Pferd sorgt für Stau auf der A60

Zwei Polizeiwagen blockieren die Straße. „Unfall“ blinkt in roten Buchstaben zwischen dem Blaulicht. Gegen 11 Uhr haben Einsatzkräfte am Montag die Autobahn 60 gesperrt. Zwischen Bitburg und Badem hat sich ein gewaltiger Stau gebildet. Ausgelöst wurde er durch ein Pferd. Was genau passiert ist, hat der TV auf Anfrage bei der Bitburger Inspektion erfahren:

Mit seinem Pferd im Anhänger fährt ein Mann die A60 entlang. Plötzlich bemerkt er, dass das Tier sich bewegt - und mit ihm die angekoppelte Transportbox. Die wackelt hin und her, wird zunehmend instabil. Wegen einer Erkrankung, so teilt es die Polizei mit, ist das Pferd in Panik geraten. Wenn ein ausgewachsenes Tier im Hänger durchgeht, kann es gefährlich werden. Schließlich bringt eine Stute oder ein Hengst zwischen 500 und 1000 Kilo auf die Waage. Das reicht, um einen Anhänger aus dem Gleichgewicht zu bringen. Um das zu verhindern, hält der Besitzer am Seitenstreifen an. Er versucht das Tier zu beruhigen. Doch dieses wirft sich weiter gegen die Wände, probiert mit aller Kraft aus der Transportbox herauszukommen. Also ruft der Besitzer die Polizei. Die kontaktiert das Veterinäramt.

Einige Minuten später - Polizisten haben inzwischen die A60 abgesperrt - kommt der Veterinär an. Er versucht das Pferd mit einem Betäubungsgewehr ruhig zu stellen - ohne Erfolg. Also bleibt ihn nur noch die Möglichkeit, das Tier einzuschläfern. Der Fahrer wurde bei all dem nicht verletzt. „Aber so ein Vorfall geht nicht spurlos an einem vorbei“, meint der Polizist, der den Fall aufgenommen hat. DIe A60 ist für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt gewesen. Gegen 12 Uhr war sie wieder frei.

Nicht selten geraten Pferde in Transportboxen in Panik. Das zeigt ein Blick ins Internet. In Foren tauschen sich Tierbesitzer über das Problem aus. Einige Male kam es dadurch schon zu Unfällen.