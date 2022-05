Blaulicht : Pannen-Lkw blockiert Arla-Kreisel an der B51 bei Prüm

Pannen-Lkw blockiert Arla-Kreisel an der B51 bei Prüm

Prüm In der vergangenen Nacht musste die Polizei zu einem liegengebliebenen Lkw im sogenannten Arla-Kreisel auf der B51 bei Prüm ausrücken, der dort den Verkehr blockierte. Was dann geschah.

In der Nacht auf den heutigen Freitag, 20.Mai 2022 kurz nach Mitternacht meldete ein Lkw-Fahrer, dass sein Fahrzeug eine Panne habe. Der Lkw mit Sattelauflieger laufe weder vorwärts - noch rückwärts.

Er befinde sich auf der B 51 mitten im sogenannten Arla-Kreisel an der Anschlussstelle Prüm zur A 60. Aufgrund der Panne an seinem Lkw blockiere er den Kreisel an der Anschlussstelle A 60 Richtung Bitburg.