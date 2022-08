Kriminalität : Sie brachten einen Autofahrer zum anhalten und holten dann das Messer raus

Pantenburg In den frühen Morgenstunden wurde ein Autofahrer bei Pantenburg beinahe ausgeraubt. Die Täter bedrohten ihn und sind nun flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, 26. August, befuhr der Geschädigte gegen 05.15 Uhr die L16 von Manderscheid kommend in Fahrtrichtung A 48. In Höhe der Einmündung Pantenburg gab ein bislang unbekannter Täter, der mit seinem Pkw dort stand, "Anhaltezeichen", woraufhin der Geschädigte anhielt.