Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei in Geisfeld ereignet. In der Zeit zwischen 17.30 und 19 Uhr sei am Sonntag ein am rechten Fahrbahnrand der Hermeskeiler Straße in Geisfeld geparkter Seat Leon beschädigt worden.