Polizei Parkendes Auto in Mettendorf beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling

Ein in der Hauptstraße vor dem Haus Nummer 4a in Mettendorf parkender blauer Volvo wurde in der Nacht auf Dienstag, 26. März, vermutlich zwischen 23.30 und 0 Uhr beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer eines anderen Autos den Wagen im Vorbeifahren gestreift hat.