Polizei : Parkendes Auto in Pünderich beschädigt

Pünderich In Pünderich ist ein parkendes Auto beschädigt worden. Nach Polizeiangaben kam es am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 20 Uhr zu dem Vorfall in der Straße "Am Rebstock". Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses beschädigt war.