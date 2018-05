Wie die Polizei Bitburg gestern mitteilte, wurde bereits am vergangenen Sonntag, 6. Mai, auf dem Parkplatz des Pfarr- und Jugendheims Alsdorf ein Ford C-Max am Heck durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Vorfall muss sich zwischen 9 und 10 Uhr ereignet haben. Der Unfallver­ursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen. Hinweise an die Inspektion, Telefon Telefon 06561/9685-0.