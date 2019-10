Parkrempler : Verursacher hinterlässt Zettel mit falscher Nummer

Wittlich (red) Den Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde am Mittwoch, 2. Oktober, der Schaden an einem in Wittlich am Bahndamm parkenden VW Golf gemeldet. Vermutlich war die Beschädigung an der Beifahrerseite durch eine aufgehende Autotür entstanden.

