Fahrerflucht : Parkunfall in Bodenbach

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bodenbach in an der Kirchstraße in Bodenbach vor einer Gaststätte geparktes Auto ist von einem anderen Auto beim Vorbeifahren beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

EDer Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Passiert ist der Parkunfall bereits am MIttwoch, 4. Dezember, zwischen 19 und 21 Uhr. Der Eigentümer des beschädigten Autos hatte sich erst Tage später bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen.