Parkunfall in Daun : Land Rover gestreift, dann geflohen

Parkunfall in Daun

Daun Ein Unbekannter hat in Daun einen geparkten Geländewagen beschädigt und ist dann geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Passiert ist der Unfall bereits am Montag gegen 12.15 Uhr, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Der Fahrer des Land Rovers hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz an der Post in Daun, Abt-Richard-Straße, abgestellt. Als der Mann nach etwa 50 Minuten zurück kam, war sein Auto vorne rechts beschädigt. Vermutlich beim Ausparken hat ein Unbekannter den Schaden an Kotflügel und Stoßfänger verursacht.