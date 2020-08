Blaulicht : Fahrerflucht in Gerolstein

Fahrerflucht in Gerolstein

Gerolstein Unfallflucht nach Park-Karambolage in Gerolstein: Die Polizei Daun sucht einen unbekannten Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei Daun meldet einen Fall von Unfallflucht in Gerolstein: Dort hatte am Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr ein Fahrer seinen grauen Opel Meriva auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Brunnenstraße abgestellt.