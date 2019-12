Polizei : Parkunfall in Morbach

Foto: Fritz-Peter Linden

Morbach Ein Unbekannter ist am Donnerstag, 5. Dezember, zwischen 9 und 10.30 Uhr in der Straße Unterer Markt in Morbach gegenüber der VR-Bank gegen einen geparkten roten Seat Leon gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Seat wurde dabei an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Parkunfall passierte laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken des zweitenbeteiligten Autos.