Fahrer stand unter Alkoholeinfluss : Passant nach Unfall in Luxemburg zwischen zwei Autos eingeklemmt

Mondorf/Luxemburg Ein bei einem Unfall weggescheudertes Auto hat am Mittwochabend einen Passanten eingeklemmt. Dieser wurde schwer verletzt. Gegen den Unfallfahrer wurde Strafanzeige erstattet.

Ein schwerer Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, hat sich am Mittwochabend im luxemburgischen Mondorf ereignet. Nach Angaben der luxemburgischen Polizei prallte gegen 18.30 Uhr ein Fahrer mit seinem PKW in einen Wagen, welcher durch die Wucht des Aufpralls einige Meter in ein abgestelltes Auto geschleudert wurde.