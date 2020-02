Blaulicht : Passant verliert in Bernkastel-Kues Geige: Polizei bittet um Hinweise

Foto: Linden Fritz-Peter

Bernkastel-Kues (iro) Die Polizei bittet Zeugen wegen einer verschwundenden Geige um Mithilfe. Am Freitag, 31. Januar, gegen 15.20 Uhr verlor ein Passant an einer Bushaltestelle am Nikolausufer in Höhe des Hafens in Bernkastel-Kues seinen blauen Geigenkasten.

Im Geigenkasten befand sich Instrument der Marke Pistucci. Der Finder wird gebeten, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass der Finder sich einer Fundunterschlagung strafbar macht, sollte er das Musikinstrument nicht wieder abgeben.