Polizei : Passanten machen verdächtige Wahrnehmung

Wallersheim (red) Zwischen den Ortschaften Fleringen und Wallersheim (Verbandsgemeinde Prüm) haben Passanten nach Angaben der Polizei am frühen Samstagabend auf Wirtschaftswegen „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht.

Dort sollen sich zwei Männer in einem grünen Audi Coupé älteren Baujahres ohne Kennzeichen aufgehalten haben. Anschließend entfernte sich der Wagen, so die Polizei, in unbekannte Richtung.