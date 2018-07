Passantin beleidigt, Auto beworfen

Ein grauer Audi A 3 ist am Donnerstag in Prüm beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein grauer Audi A 3 ist am Donnerstag, 12. Juli, in Prüm in der Langemackstraße, in der Nähe des Prümer-Sommer-Platzes, beschädigt worden. Der Tatzeitraum liegt laut einer Mitteilung der Polizei Prüm zwischen 18 und 19 Uhr. Das Auto soll aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus mit einer Flasche beworfen worden sein. Dieselbe Gruppe soll vorher an gleicher Stelle eine vorbeigehende Frau beleidigt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 06551/9420 an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.

(red)