Tradition : Krippenbauer Paul Mischo aus Oberstadtfeld hat ein Faible für Heimatliches

Paul Mischo hat eine Dreierpartie aus Oberstadtfelder Wohnhäusern als Krippe gestaltet, die sich mit rundem Untergrund leuchtend dreht. Foto: tv/Bernd Schlimpen

OBERSTADTFELD Paul Mischo aus Oberstadtfeld fertigt „Wohnhaus-Krippen“. Während des ganzen Jahres ist er mit seinem Hobby beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schlimpen

Es ist Advents- Vorweihnachtszeit, und in mancher Stube, in vielen Kitas und Schulen wird fleißig gebastelt, Weihnachtsdeko, Tisch- und Christbaumschmuck werden gefertigt, damit es an Heiligabend festlich leuchtet und feierliche Stimmung aufkommt.

In Oberstadtfeld ist in der Friedhofstraße 6 viel Besonderes entstanden, denn der Oberstadtfelder Paul Mischo hat außergewöhnliche Ideen für viele Krippenbauten. Krippenbau ist sein großes Hobby, dem er sich das gesamte Jahr über widmet.

Er hat sich dem Klüsserather Krippenbauverein angeschlossen, beteiligt sich dort, wie in Manderscheid, an Ausstellungen. Seine Arbeiten sind so sehenswert, dass er den vielsagenden Titel „Bayerischer Krippenbaumeister“ bekommen hat.

In seinem Wohnhaus sind die verschiedensten Krippen und dazugehörigen Figuren an mehreren Stellen zu finden. Sie füllen Kellerräume und Spind. Der 79-Jährige hat auch einen Großteil der Figuren selbst aus Lindenholz fachmännisch geschnitzt, denn er hat mehrwöchige Schnitzkurse in Oberammergau belegt.

Man entdeckt unter den bis ins Detail ausgearbeiteten Werken auch zahlreiche, die Heimat als Motiv haben, denn er hat Wohnhäuser aus seinem Heimatort und aus seiner engen Verwandtschaft maßstabgetreu als Weihnachtskrippe nachgebildet; sie verraten einen Bastel-Bau-Künstler.

So steht man auch vor drei Original-Oberstadtfelder Gebäuden, mit und ohne Fachwerk, die sich auf einem runden Unterbau, Nachbildungen von Stein- und Pflasterhöfen, elektrisch drehen. Also eine „moderne“ Krippe, die wie die anderen „Bauwerke“ von viel Phantasie und Ideenreichtum zeugen.

Welche Krippen-Häuser sind noch zu bewundern? Das Elternhaus von Paul Mischo selbst in Schleidweiler bei Trier. Dazu gesellt sich das Geburtshaus seiner Gattin Roswitha, die von Strohn stammt.

Das ausgewählte Material wie Sperrholz, Steine, kleine Dachziegel oder Holzteile lässt einen echten Bau vermuten. Roswitha Mischo hat für diese besonderen Krippen die Figuren gezaubert, mit fester Knete für Kopf und Hände sowie festlich-bunter Kleidung aus allerlei Textilien. Manche Figuren sind auch im Fachhandel angekauft.

Auf großen Baumpilzen als Fundament sind seltene Krippen entstanden. In einem Regal ist eine echte orientalische Krippe zu entdecken – mit orientalischem, morgenländischem Stall, umgeben von grünen, scheinbar blühenden Palmen. „Ich habe auch Ruinenkrippen“, erklärt der Rentner. „Sie stellen zerfallene Häuser dar und ähneln also dem Stallzustand von Bethlehem.“ Dann zeigt der ehemalige technische Betriebswirt eine Rahmenkrippe. Hier wird das Wunder von Bethlehem in einer Holzumrandung nachgestellt. Die meisten Krippen sind beleuchtet per Batterien oder Netzstecker.

In der Friedhofstraße 6 finden sich viele Freunde, Bekannte und auch Kinder ein, die gern Mischos Arbeiten bestaunen und loben. Jedes außergewöhnliche Werk weiß zu gefallen, denn es zeugt von Bastlergeschick. Die Mischos wissen selbst nicht mehr genau, wieviel unterschiedliche Krippen entstanden sind.

Zwei Fensterkrippen, Simultankrippen, fallen besonders ins Auge. In den antiken Glasrouten sind mehrere weihnachtliche Szenen dargestellt, von der Verkündigung, Herbergssuche, Christi Geburt, der Anbetung der drei Könige bis hin zur Flucht nach Ägypten, und eine dieser Simultankrippen hat auf einer Ausstellung in Losheim viele Blicke auf sich gezogen.

Auch die Verwandtschaft wird mit Weihnachtssymbolen versorgt. Da besteht kein Mangel, denn Mischo entwickelt jedes Jahr neue Pläne, und vielleicht wird bei diesen Überlegungen bald noch ein anderes Oberstadtfelder Fachwerkhaus zu einer neuen Fachwerkkrippe. Zudem werkelt der Oberstadtfelder auch an anderen Vorhaben, und er hat seine mit farbigen Kunstwerkgegenständen gefüllten Massivholzschränke mit Namen und Symbolen verziert.

Krippenbaumeister Paul Mischo mit einer Rahmenkrippe. Foto: tv/Bernd Schlimpen