Versuchte Sprengung eines Geldautomaten in Hillesheim : Pavillon zerstört, Tresor heile

Der Geldautomat in der Kölner Straße in Hillesheim wurde in der Nacht zum Mittwoch von bislang unbekannten Tätern gesprengt. Während der Tresor die Explosion unbeschädigt überstand, brannte der Pavillon aus. Foto: KSK Vulkaneifel

Hillesheim/Gerolstein/Daun In der Nacht auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter, den Geldautomaten der Kreissparkasse Vulkaneifel in der Kölner Straße mit Sprengstoff zu knacken. Damit lösten sie einen Brand aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wucht der Detonation hat den frei­stehenden Pavillon auf dem Parkplatz des Discounters Lidl förmlich auseinander gerissen und den Geldautomaten in seine Einzelteile zerlegt - doch der Geldtresor hielt der versuchten Sprengung stand. „Die Täter haben wohl noch versucht, den Tresor manuell zu öffnen“, sagt Alois Manstein, Marketingchef der Kreissparkasse Vulkaneifel. „Doch die Anwohner hatten sofort die Polizei und die Feuerwehr benachrichtigt, denn der Pavillon stand in Flammen.“ Das herannahende Sirenengeheul habe die gescheiterten Panzerknacker wohl bewogen, den Versuch aufzugeben und zu flüchten, mutmaßt Manstein.

Laut einer Pressemeldung des Landeskriminalamtes haben Zeugen einen dunklen Audi beobachtet, der zum Tatzeitpunkt den Parkplatz verließ.

„Die Freiwillige Feuerwehr Hillesheim war noch vor den Kollegen der Polizei am Tatort“, berichtet Sascha Löbens, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Gerolstein. Es sei allein wegen des Brandes Alarm ausgelöst worden, doch die Wehr sei anhand der Lage mit aller Vorsicht vorgegangen. „Die Kollegen haben sich erst einmal davon überzeugt, dass keine Gefahr von verdächtigen Personen ausgeht, die sich eventuell noch in der Nähe des Tatortes aufhalten.“ Insgesamt seien 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hillesheim, der Feuerwehr-Einsatzzentrale, des DRK-Rettungsdienstes und der Polizei Daun im Einsatz gewesen. „Die Explosion hat den Geldautomaten völlig zerstört und erhebliche Schäden am Gebäude angerichtet,“ sagt Löbens. Das Dach und Teile des Innenbereiches standen in Flammen und mussten gelöscht werden, Glasscheiben und Türen seien der Explosion zum Opfer gefallen, resümiert der Wehrleiter.

„Der Schaden beläuft sich auf rund 150 000 Euro“, sagt Alois Manstein, der am Mittwochmorgen den Tatort in Augenschein genommen hat. „Letztendlich können wir froh sein, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.“

Die Täter hätten sich das Ziel wohl sehr genau ausgesucht: „Der Pavillon steht abseits anderer Gebäude und die Autobahn ist relativ schnell erreichbar.“ Es sei kein Geld erbeutet worden, der Tresor sei nahezu unversehrt geblieben. „Noch im vergangenen Jahr haben wir den Geldautomaten auf den aktuellen Sicherheitsstandard bringen lassen“, berichten der KSK-Vorstandsvorsitzende Dietmar Pitzen und Alois Manstein. Der Standort auf dem Lidl-Parkplatz in der Kölner Straße werde erhalten bleiben, er sei in der Vergangenheit stets gut angenommen worden. „Unser Dank gilt den Anwohnern, die so schnell reagiert haben und selbstverständlich allen Einsatzkräften“, sagt Pitzen. Die Kreisparkasse Vulkaneifel sei zum ersten Mal mit einer Geldautomaten-Sprengung konfrontiert.

„Einen absoluten Schutz vor solchen Taten gibt es leider nicht“, fügt Alois Manstein hinzu.

Der Fall in Hillesheim sei die insgesamt vierte Sprengung eines Geldautomaten in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr, heißt es vom Landeskriminalamt. „2019 wurden 22 Fälle registriert.“ Die Taten seien in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen worden. Für Geldautomatensprengungen ist in Rheinland-Pfalz das Landeskriminalamt zuständig.