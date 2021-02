Unfall : Größerer Schaden durch verlorene Ladung

Bei Pellingen ist ein Auto durch vermutlich zuvor verlorene Ladung beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 268, ca. 500 Meter vor Pellingen aus Richtung Steinbachweiher zu dem Unfall. Ein Auto rammte einen auf der Straße liegenden Gegenstand. Vermutlich handelte es sich um verlorene Ladung. Am dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Hinweise zu der möglicherweise verlorenen Ladung an die Polizei in Konz, 06501/92680.