Vorfall in Pelm Falscher Finanzbeamter beklaut 77-Jährige – Polizei sucht nun Tatverdächtigen

Der angebliche Finanzbeamte gab gegenüber der Geschädigten an, dass sie wohl Bargeld im Haus haben soll. Dann forderte der Mann sie auf, Schränke in der Wohnung zu öffnen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach. In einer Tasche im Schlafzimmerschrank hatte die Geschädigte einen mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld aufbewahrt.