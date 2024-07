Vorfall im April 77-Jährige dreist bestohlen – jetzt sucht die Polizei mit Phantombild nach Täter

Im Anschluss forderte er die Geschädigte auf, ihm Einblick in sämtliche Schränke in ihrer Wohnung zu gewähren. Hierbei entwendete er in einem unbemerkten Moment einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich, den die 77-Jährige in ihrer Wohnung aufbewahrte, und entfernte sich im Anschluss schnell in Richtung der Ortsmitte von Pelm.