Geschnappt : Per Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt Mann in Trier fest

Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Die Polizei konnte am Dienstag einen 33-Jährigen in Trier festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Beamte der Kriminalinspektion Trier haben am Dienstagmittag, 28. Mai, in Trier- Nord einen 33-jährigen Mann festgenommen. Der Mann wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht.

Den Kripobeamten fiel der 33-jährige Trierer gegen 12.30 Uhr in der Straße "Wasserweg" auf.

Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete er zunächst. Die Beamten holten ihn nach kurzer Zeit ein und nahmen ihn fest.