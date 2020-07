Polizei verhaftet Verdächtigen in Bitburg : Per Haftbefehl Gesuchter schlägt Glasscheibe ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Ein 67-Jähriger hat am Sonntagmorgen, 5. Juli, offenbar versucht, in ein Haus in der Bitburger Innenstadt einzudringen, in dem seine Ex-Lebensgefährtin wohnt. Er hatte wohl in betrunkenem Zustand mit einer Schaufel eine Glasscheibe an der Haustür eingeschlagen.

