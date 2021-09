Fluthilfe : Gemeinschaft der Pfarreien sammelt für Flutopfer

Bitburg (red) Von der verheerenden Flut waren auch viele Menschen in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg betroffen – besonders in Erdorf und Stahl gab es viele Schäden an Häusern und in privaten Haushalten.

