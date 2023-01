Blaulicht : Pfefferspray im Bus versprüht: Fahrgäste klagen über Atemnot und Reizungen

Mehrere Kinder und Jugendliche sind in einem Bus in Welschbillig (Kreis Trier-Saarburg) durch Pfefferspray verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter sind laut Polizei selbst nicht volljährig.

In einem Bus in Welschbillig ist am Donnerstag gegen 14:10 Uhr Pfefferspray versprüht worden, wie die Polizei mitteilt. Mehrere Fahrgäste kamen damit in Kontakt, sie klagten dem Polizeivericht zufolge über Atemnot und Reizungen der Augen. Die verletzten Kinder und Jugendlichen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Einige mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.