Mit dem Kran aufgeladen? : Zwei Tonnen schwerer Pferdeanhänger in Bonerath gestohlen

Bonerath Unbekannte haben laut Polizei am Donnerstag zwischen 6.45 und 18.15 Uhr in Bonerath in der Brunnenstraße einen Pferdeanhänger der Marke Alf (ohne Kennzeichen) gestohlen. Der Anhänger sei zur Wiederaufbereitung in einer Einfahrt geparkt gewesen.

Vermutlich habe ein Altmetallsammler den zwei Tonnen schweren Anhänger mittels Kran aufgeladen und und sei davongefahren. An diesem Tag war laut Polizei ein orangefarbener LKW mit Kran in Bonerath unterwegs.