Polizei : Pflastersteine aus dem Gehweg gerissen

Reinsfeld Unbekannte haben am Pavillon der Touristeninformation in Reinsfeld am Wochenende Sachbeschädigungen begangen. Die Täter entfernten Pflastersteine aus dem Gehweg vor der Touristen-Information. Darüber hinaus hinterließen sie ihren Abfall am Pavillon und urinierten auf den dortigen Gehweg sowie an die Wände des Pavillons.

