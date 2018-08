Phosphorgranatenfund im Wald bei Zerf löst stundenlangen Großeinsatz aus

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es gestern im Hochwald. Eine Phoshor-Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg löste an der L 151 zwischen Zerf und Weiskirchen einen Großeinsatz aus. Bis der Kampfmittelräumdienst eintraf und die Granate entschärfte, blieb die Landstraße für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Von Florian Blaes

Weil ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Landstraße 151 zwischen Zerf und Weiskirchen s Umgehend rückte die Feuerwehr aus dem saarländischen Weiskirchen und Konfeld mit dem Stichwort „Flächenbrand“ aus. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Zerf alarmiert.

Die saarländischen Kräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Aus dem Erdreich an einem Baumstamm traten Flammen aus, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte vermuteten jedoch, dass es sich nicht um einen klassischen Waldbrand handeln konnte.

Als die Kollegen aus Zerf und der stellvertretende Wehrleiter der VG Kell am See, Helge Schmitt, an der Einsatzstelle eintrafen, begutachteten sie das Szenario. „Wir wurden mit dem Stichwort Flächenbrand groß an die L 151 alarmiert. Vor Ort stieg aus dem Erdboden starker Rauch auf“, berichtete der Einsatzleiter der VG Kell. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr Weiskirchen/ Konfeld an die Kollegen aus Zerf übergeben. Die Polizei Nordsaarland sperrte die Landstraße ab der Kreuzung in Richtung Waldweiler.

Am Brandort war schnell klar, dass es sich um eine Phosphorgranate handeln muss. „Wir haben der Leitstelle in Trier Rückmeldung gegeben und gebeten, dass der Kampfmittelräumdienst hier tätig werden muss“, berichtete der stellvertretende Wehrleiter Helge Schmitt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten den Brandschutz auf und stellten Sandsäcke bereit. Ein Traktor mit Sand rollte an.

Als Frank Bender vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz eintraf, machte er sich sogleich an die Arbeit. Mit einer Schaufel legte er die Granate einmal frei. „Der Brand wurde durch eine amerikanische Phosphor-Handgranate verursacht. Der Körper war durchgerostet und der weiße Phosphor ist ausgetreten, hat mit der Luft reagiert und hat zum Brand geführt“, erklärt der Spezialist. Immer wieder stieg starker, dichter Qualm auf und versperrte die Sicht. Die Einsatzkräfte sollten sich aus dem Gefahrenbereich bringen. Der Fachmann des Kampfmittelräumdienstes brauchte eine Weile, bis er die Granate bergen konnte. „Der Handgranatenkörper wurde zunächst einmal geborgen und in Sand verpackt. Die Phosphorreste wurden in ein Sandbett gelegt und in einer Tonne sicher verpackt“,sagte Frank Bender.

Nachdem die Granate geborgen war, transportierte die Feuerwehr die Tonne ab. „Wir haben nun die Überreste sicher verpackt und werden diese dann am nächsten Tag fachmännisch entsorgen“, informierte Einsatzleiter Helge Schmitt. Die Brandstelle wurde mit weiterem Sand zugeschüttet und mit viel Wasser bedeckt.

Nach mehr als vier Stunden war der Einsatz an der L 151 beendet und die Strecke konnte wieder gegen 21 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Im Einsatz waren etwa 50 Kräfte der Wehrleitung und Feuerwehr Weiskirchen/ Konfeld, der stellv. Wehrleiter VG Kell am See sowie die Feuerwehr Zerf. Weiterhin die Polizei Nordsaarland und Saarburg sowie der Kampfmittelräumdienst aus Koblenz.