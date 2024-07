Ursache ungeklärt Pickup bei Bausendorf abgebrannt

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Einsatz auf der B49 bei Bausendorf gerufen, bei dem ein Pickup in Flammen stand. Die Fahrerin berichtet, dass sich die Kupplung des Wagens während der Fahrt nicht mehr richtig treten ließ und daraufhin Rauch aus dem Motor kam. Kurze Zeit später stand das Auto komplett in Flammen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 49 zwischen Bausendorf und Kinderbeuern musste für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bausendorf, Bengel, Olkenbach und die Polizei Wittlich.