Polizeieinsatz an der Haustür Rentnerin randaliert in Piesport - Was dort passiert ist

Die Polizei musste am Donnerstagabend, 20.04.2023, gegen 19.45 Uhr, in Piesport anrücken. Der Grund: jemand meldete in der Kettergasse eine Dame, die offensichtlich stark alkoholisiert gegen eine Haustüre schlug. Die Bewohnerin öffnete daraufhin die Türe. Daraufhin versuchte die Frau, die mit einem Rollator und einer Flasche Alkohol unterwegs war, nach ihr zu schlagen. Bevor eine Polizeistreife vor Ort war, sei die Dame allerdings in unbekannte Richtung davongegangen.