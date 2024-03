Straße war gesperrt LKW durchbricht Mauer – schwierige Bergung mit Kran (Fotos)

Ein schwerer Verkehrsunfall in Piesport – darüber wurde die Integrierte Leitstelle Trier am Samstagmittag, 2. März, gegen 12.50 Uhr informiert. In einer engen Kurve der Straße „Am Domhof“ kam es zu einem folgenschweren Ausweichmanöver. Ein Auto schnitt die Kurve und ein entgegenkommender LKW musste ausweichen. Dabei durchbrach er eine Grundstücksmauer und ein Stahlgeländer und landete im Hof eines Winzerbetriebs.