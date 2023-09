Unfall beim Abbiegen Riskanter Überholversuch – Motorradunfall am Piesporter Berg

Der Fahrer war in einer Gruppe mehrerer Motorradfahrer unterwegs, als die Gruppe ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, meldet die Polizei. Nachdem drei Motorräder das Auto überholt hatten, setzte der Autofahrer zum Abbiegen nach links an. Der Motorradfahrer übersah den Blinker und fuhr beim Überholen in das Heck des Wagens. Er wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.