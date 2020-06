Kostenpflichtiger Inhalt: Unglück im Hochwald : Absturz: 49-jähriger Pilot kommt bei Reinsfeld ums Leben (Update/Fotos)

Foto: Florian Blaes 8 Bilder Propellerflugzeug stürzt bei Reinsfeld ab - Pilot tot

Reinsfeld In Reinsfeld ist am Mittwochmittag eine Propellermaschine abgestürzt. Der 49 Jahre alte Pilot starb bei dem Unglück. Die Maschine war in Nordrhein-Westfalen gestartet. Am Abend werden Experten des Luftfahrtbundesamtes erwartet.