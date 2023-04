Bedrohungslage aufgeklärt Zeuge sieht Pistole bei Schüler in Gerolstein - Was bei dem Großeinsatz der Polizei herauskam

Gerolstein · Alarm in Gerolsteiner Schule: Weil ein 16-Jähriger seinen Freunden in Gerolstein an der Schule ein Mitbringsel zeigte, kam es dort zu einem großen Polizeieinsatz. Was dort passiert ist:

27.04.2023, 09:54 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd