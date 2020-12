Polizei : Kleintransporter brennt auf A 602 bei Kenn

Kenn Deshalb war die Autobahn 602 Richtung Trier am Montagnachmittag 40 Minuten lang gesperrt. Am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein brennendes Fahrzeug auf der A 602 in Richtung Trier, wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Kenn wurde der Polizeiautobahnstation Schweich am Montag, 14. Dezember, gegen 16.35 Uhr gemeldet. Das teilt die Polizei mit. Als sie eintraf, stand der vordere Teil des Fahrzeugs, welches sich auf dem Standstreifen befand, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Schweich konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.