Blaulicht : PKW brennt unter der Autobahnbrücke komplett aus

Fell Ein brennender PKW unter der Autobahnbrücke in Fell hat am Freitagabend für dichten, schwarzen Rauch auf der Autobahn gesorgt. Die Fahrerin konnte sich in letzter Minute aus dem Fahrzeug befreien.

Am Freitagabend um 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand auf die Landstraße 150 unter der Autobahnbrücke der A1 zwischen Fell und Büdlicherbrück alarmiert.

Nach Polizeiangaben befuhr eine Autofahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg die oben genannte Straße als sie plötzlich aus dem Motorraum eine starke Rauchentwicklung feststellte. Innerhalb kurzer Zeit ging das Auto im vorderen Bereich in Flammen auf. Die Fahrerin konnte sich in letzter Minute rechtzeitig aus ihrem Auto befreien. Sie erlitt einen leichten Schock.

Unter schwerem Atemschutz begannen umgehend die Löscharbeiten an dem, in Vollbrand stehendem, Auto. Ein Problem war hierbei, dass das Fahrzeug ausgerechnet unter einer Autobahnbrücke zum Stillstand kam. Dichter, schwarzer Rauch zog auf die darüber liegende Autobahn und sorgte für starke Sichtbehinderungen im Verkehr.

Für die kompletten Löscharbeiten mussten vier Atemschutzträger eingesetzt werden. Diese setzten mehr als 8.000 Liter Wasser ein, so die Feuerwehr. Nachdem das Feuer gelöscht und das Fahrzeugwrack abgekühlt war, konnte es abgeschleppt werden.

Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die L150 für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Es bildeten sich lange Rückstaus.