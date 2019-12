Unfall : Feuerwehrwagen kollidiert mit PKW – Fahrer verletzt

Foto: Winfried Hoffmann

Trier In Trier-Nord ist einiges los – ein zweiter Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag in der Dasbachstraße. Beteiligt sind ein Feuerwehrfahrzeug und ein BMW.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

In der Dasbachstraße, gegenüber eines Opelhändlers und kurz hinter dem Verteilerkreis Nord kollidiert am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ein BMW mit einem Unimog-Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Trier. Dieses war auf dem Weg zu einem Einsatz.