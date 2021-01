Polizei : Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier (red) In Trier hat es im Kreuzungsbereich Martinsufer/Katharinenufer am Dienstag gegen 15.20 Uhr einen Unfall gegeben, an dem ein PKW (BMW) und ein Bus (MAN) beteiligt. Die Fahrer kamen aus Richtung der Kaiser-Wilhelm-Brücke und fuhren in Fahrtrichtung Ausoniusstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken