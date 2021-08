Planung : Hochwasser ändert Hallenplanung

So in etwa wie in dieser Entwurfsstudie soll die neue Turnhalle der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim aussehen. Wegen der Flut im Juli werden zusätzliche Hochwasserschutz-Elemente mitberücksichtigt. Foto: Architekturbüro Naujack.Rind.Hof.

Gerolstein Ausschuss reagiert beim Neubauprojekt in Hillesheim auf die Flut vor sechs Wochen.

Manchmal hat eine Verzögerung auch seine Vorteile – wie nun beim Neubau der Turnhalle in Hillesheim. Bei der verschob sich der noch immer nicht erfolgte Baustart wegen unterschiedlicher Wünsche und Umplanungen sowie den Fragen nach der Finanzierung der Mehrkosten für das 3,5 Millionen-Euro-Projekt um Monate. Und so sagte Hans Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, in der jüngsten Sitzung des Bau-, Plaungsungs- und Umweltausschusses: „Hätten wir uns nicht so lange abgestimmt, hätte der Rohbau bei dem Flutereignis vor sechs Wochen bereits unter Wasser gestanden.“ Konkret: Die aktuell geplante Oberkante des Fertigfußbodens liegt auf 437 Metern über NN, das Hochwasser erreichte am 15. Juli eine Höhe von 436,85 Metern über NN. Ein guter Teil des Bauwerks hätte also unter der braunen Flut gestanden.