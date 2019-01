später lesen Blaulicht Plastik brennt in Trierer Mehrfamilienhaus FOTO: TV / Roland Morgen FOTO: TV / Roland Morgen Teilen

In einem Mehrfamilienhaus in Trier-Ehrang hat am Freitagnachmittag Plastikmüll gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. red/j.e.