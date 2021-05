Blaulicht : Unbekannte entsorgen illegal Müll auf B50-Parkplätzen

Platten Bauschutt, Elektroteile und andere illegale Abfälle sind am Samstag an der B50 entsorgt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Auf den beiden Parkplätzen an der B50 zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig wurden am Samstag, 8. Mai, in Mülleimern Bauschutt, Elektroteile und sonstige illegale Abfälle aufgefunden. Das teilt die Polizei mit.