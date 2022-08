Plein/Wittlich : Auto aufs Dach geschleudert: Fahranfänger bei Unfall schwer verletzt

Plein/Wittlich Auf dem Weg von Plein nach Wittlich hatte ein 18-Jähriger einen schweren Unfall. Die Straße musste im Anschluss für einige Zeit gesperrt werden.

Am Dienstag, 30. August, kam es gegen 07.15 Uhr auf der K 21, in Höhe Pleiner Mühle, zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Was beim Unfall bei Plein passiert ist

Der 18-jährige Fahranfänger fuhr mit seinem PKW die K 21 von Plein kommend in Fahrtrichtung Wittlich, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Schutzplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Am PKW entstand Totalschaden.